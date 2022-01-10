Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Индзаги: «Мы заслужили победу над «Лацио»

Наставник «Интера» прокомментировал вход подопечных на первое место Серии А
Футбол Серия А (Италия)
07:58
Индзаги: «Мы заслужили победу над «Лацио»
Симоне Индзаги / фото - Getty Images

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился своими впечатлениями после матча 21-го тура Серии А, в котором его подопечные обыграли «Лацио» и вышли на первое место таблицы чемпионата Италии. Слова Индзаги приводит портал Football Italia.

«Мы хотели начать 2022 год с победы. «Лацио» – хорошая команда, нам было сложно. Если говорить о статистике, то мы заслужили победу.

Поздравляю своих подопечных с хорошей игрой. У «Лацио» же хочу выделить отличную физическую подготовку».

Напомним, в прошлом туре «Лацио» едва не проиграл «Эмполи».

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Интер Лацио Симоне Индзаги

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Футбол Серия А (Италия)
10:20
«Интер» повторяет чемпионский результат сезона-2007/2008
«Интер» повторяет чемпионский результат сезона-2007/2008
Футбол Серия А (Италия)
08:48
«Интер» в родных стенах одолел «Лацио» и стал лидером чемпионата Италии
«Интер» в родных стенах одолел «Лацио» и стал лидером чемпионата Италии
Футбол Серия А (Италия)
07:50
«Эвертону» предложен звездный игрок на фланг Миколенко
«Эвертону» предложен звездный игрок на фланг Миколенко
Футбол Серия А (Италия)
08 января 18:04
«Лацио» едва не проиграл «Эмполи», не забив пенальти в конце матча
«Лацио» едва не проиграл «Эмполи», не забив пенальти в конце матча
Футбол Серия А (Италия)
06 января 17:38
Назад в «Тоттенхэм»? Эриксен близок к возвращению в АПЛ
Назад в «Тоттенхэм»? Эриксен близок к возвращению в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
04 января 12:27

Новости: Футбол

Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Судаков: «Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Но они даже игру не смотрят»
Сборная Украины
11:17
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
Суперкубок Испании. «Барселона» – «Реал». Онлайн трансляция
В Европе
11:12
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Серия А (Италия)
10:58
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Почеттино – о ничьей с «Лионом»: «У нас было много проблем в первом тайме»
Лига 1 (Франция)
10:50
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Моуриньо винит всех, кроме себя: «В «Роме» нет человека с сильным характером. Игроки должны тянуться ко мне, а не я к ним»
Серия А (Италия)
10:45
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
33-летний экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с «Черноморцем»
Украинская Премьер-лига
10:35
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Битва за финал. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
10:26
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Финал Суперкубка Италии. «Интер» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Серия А (Италия)
10:20
Артета объяснил вылет «Арсенала» из Кубка Англии от клуба из Чемпиошипа
Артета объяснил вылет «Арсенала» из Кубка Англии от клуба из Чемпиошипа
Премьер-Лига (Англия)
10:00
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
2
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Все новости