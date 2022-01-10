«Интер» в родных стенах одолел «Лацио» и стал лидером чемпионата Италии
Индзаги: «Мы заслужили победу над «Лацио»
Наставник «Интера» прокомментировал вход подопечных на первое место Серии А
07:58
Симоне Индзаги / фото - Getty Images
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился своими впечатлениями после матча 21-го тура Серии А, в котором его подопечные обыграли «Лацио» и вышли на первое место таблицы чемпионата Италии. Слова Индзаги приводит портал Football Italia.
«Мы хотели начать 2022 год с победы. «Лацио» – хорошая команда, нам было сложно. Если говорить о статистике, то мы заслужили победу.
Поздравляю своих подопечных с хорошей игрой. У «Лацио» же хочу выделить отличную физическую подготовку».
Напомним, в прошлом туре «Лацио» едва не проиграл «Эмполи».
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