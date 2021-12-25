Индзаги признался, что хотел избежать встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
Индзаги: «Не планировали продавать Лукаку»
Тренер рассказал об уходе лидеров летом
21:50
Фото: inter.it
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал об уходе лидеров в летнее трансферное окно.
«Я тренировал Лукаку неделю, он отличный игрок. Его уход не был запланирован, мы планировали продать только Хакими.
Когда мы поняли, что Лукаку уйдет, я поговорил с Джузеппе Мароттой и Пьеро Аузилио и упомянул Эдина Джеко. Они ответили, что они пытались заполучить его в течение многих лет. Джеко — тот тип нападающего, который помогает всей команде хорошо играть».
Лукаку забил лишь четыре мяча за «Челси» после перехода.
«Интер» лидирует в Серии А.
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