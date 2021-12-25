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Индзаги: «Не планировали продавать Лукаку»

Тренер рассказал об уходе лидеров летом
Футбол Серия А (Италия)
21:50
Индзаги: «Не планировали продавать Лукаку»
Фото: inter.it

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал об уходе лидеров в летнее трансферное окно.

«Я тренировал Лукаку неделю, он отличный игрок. Его уход не был запланирован, мы планировали продать только Хакими.

Когда мы поняли, что Лукаку уйдет, я поговорил с Джузеппе Мароттой и Пьеро Аузилио и упомянул Эдина Джеко. Они ответили, что они пытались заполучить его в течение многих лет. Джеко — тот тип нападающего, который помогает всей команде хорошо играть».


Лукаку забил лишь четыре мяча за «Челси» после перехода.

«Интер» лидирует в Серии А.

Андрей Усмонов
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Интер Ромелу Лукаку Симоне Индзаги

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