Индзаги: «Не планировали продавать Лукаку»

Фото: inter.it

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал об уходе лидеров в летнее трансферное окно.

Когда мы поняли, что Лукаку уйдет, я поговорил с Джузеппе Мароттой и Пьеро Аузилио и упомянул Эдина Джеко. Они ответили, что они пытались заполучить его в течение многих лет. Джеко — тот тип нападающего, который помогает всей команде хорошо играть».