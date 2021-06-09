Филиппо Индзаги – новый тренер «Брешии»

Легендарный итальянец попытает удачу с еще одной командой

Филиппо Индзаги / фото - Rossoneri

Экс-форвард «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии Филиппо Индзаги стал новым главным тренером «Брешии», сообщает пресс-служба клуба.

На данный момент «Брешия» выступает во втором по силе итальянском дивизионе – Серии Б.

До этого Индзаги был наставником «Беневенто», с которым вылетел в низший дивизион. Также Пиппо тренировал «Милан», откуда был уволен за неудовлетворительные результаты.

Несмотря на то, что Филиппо имел более богатую футбольную карьеру, чем его брат Симоне Индзаги, именно Симоне пока добивается больших успехов на тренерском поприще. Младший из братьев построил симпатичную команду в «Лацио», а это сезон начнет в качестве наставника новоиспеченных чемпионов Италии «Интера».

Напомним, после общения с Симоне Индзаги, Ромелу Лукаку принял решение остаться в «Интере».