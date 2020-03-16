Индзаги: «Три гола забили сами себе»
Индзаги – о матче с «Баварией»: «Лацио» уже решил свою задачу в Лиге чемпионов. Хотим сыграть достойно»
Наставник итальянской команды отметил мотивацию своих подопечных
16 марта 19:42
Симон Индзаги / Фото - sempremilan.comГлавный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
Цитирует итальянского специалиста пресс-служба UEFA.
«Хотим играть в Лиге чемпионов чаще. Это наша первая 1/8 финала за 20 лет. Надо получать удовольствие от таких матчей. Надеюсь, нам это удастся, потому что мы все амбициозны. Свою задачу в Лиге чемпионов мы решили, нашей целью был выход в плей-офф. Мы понимаем, как тяжело пришлось трудиться, чтобы проводить такие матчи. Постараемся показать хороший футбол, тем более что до первой встречи с «Баварией» мы в этой Лиге чемпионов не проигрывали. Хотим сыграть достойно».
Напомним, в первом поединке победу праздновали мюнхенцы со счетом 4:1.
Второй матч между командами состоится 17 марта в Мюнхене. Начало – в 22.00.
Видеотрансляция матча «Бавария» – «Лацио» онлайн.