Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 1
Сегодня 12
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (7 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Бернли - Уотфорд 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Монако - Лион 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Рома - Дженоа 0:0 Окончен
19:00 Интер - Милан 1:2 Окончен
21:45 Фиорентина - Лацио 0:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Мальорка - Кадис 2:1 Окончен
Футбол (1 событие из 3) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 2-й тайм
Футбол (12 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Реймс - Бордо 5:0 Окончен
16:00 Ницца - Клермон 0:1 Окончен
21:45 Лилль - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер 2:5 Окончен
18:30 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 2-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Кальяри 1:2 Окончен
16:00 Сампдория - Сассуоло 4:0 Окончен
16:00 Венеция - Наполи 0:2 Окончен
21:45 Ювентус - Верона -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Окончен
17:15 Барселона - Атлетико 4:2 Окончен
22:00 Реал - Гранада -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол -:- Запланирован

Индзаги – о поражении «Милану»: «Интер» доминировал по всем статьям»

Оливье Жиру за 3 минуты перевернул исход всего матча
Футбол Серия А (Италия)
07:58
Индзаги – о поражении «Милану»: «Интер» доминировал по всем статьям»
Симоне Индзаги / фото - Getty Images

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 24-го тура Серии А, в котором его подопечные обидно проиграли «Милану» (1:2). Слова специалиста приводит портал Football Italia.

«Это футбол. Мы доминировали по всем статьям, но мы не были остры при завершении атак. «Милану» повезло с первым голом, и они сыграли умно при втором. Я увидел дерби, в котором игра шла в одном направлении 60 минут. Ребята разозлились после того, как счет сравнялся, поскольку, вероятно, был фол на Алексисе Санчесе, и мы потеряли концентрацию.

В последние 25 минут мы не были так остры и не контролировали мяч, игра была более открытой для индивидуальных проявлений. Мы знаем, что это болезненное поражение, но сильные команды должны уметь анализировать свои ошибки. Если бы мы провели этот матч еще 10 раз, то проиграли бы один раз, возможно. Мы все знаем, насколько важно дерби, мы не заслуживали поражения, но таков футбол.

Вплоть до того момента, когда счет сравнялся, мы не позволяли «Милану» практически ничего. Это тяжелый урок, но ценный для того, чтобы мы более решительно доводили игру до победы, чтобы не оказаться в такой ситуации снова».

Напомним, Ибрагимович готов остаться в «Милане» еще на год.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Милан Интер Симоне Индзаги

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Двойная порция Оливье. Жиру за 3 минуты вырвал для «Милана» победу над «Интером»
Двойная порция Оливье. Жиру за 3 минуты вырвал для «Милана» победу над «Интером»
Футбол Серия А (Италия)
05 февраля 20:57
Чемпионат Италии. «Интер» проиграл «Милану». Как это было
Чемпионат Италии. «Интер» проиграл «Милану». Как это было
Футбол Серия А (Италия)
05 февраля 20:46
Индзаги: «Не думаю, что матч против «Милана» что-то окончательно решит в Серии А»
Индзаги: «Не думаю, что матч против «Милана» что-то окончательно решит в Серии А»
Футбол Серия А (Италия)
04 февраля 20:30
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
Футбол Серия А (Италия)
04 февраля 15:06
Кубок Италии. «Интер» – «Рома». Онлайн трансляция
Кубок Италии. «Интер» – «Рома». Онлайн трансляция
Футбол Серия А (Италия)
04 февраля 13:16
Ибрагимович готов остаться в «Милане» еще на год
Ибрагимович готов остаться в «Милане» еще на год
Футбол Серия А (Италия)
31 января 14:41

Новости: Футбол

Ройс: «Посоветовал бы Холанду остаться в «Боруссии»
Ройс: «Посоветовал бы Холанду остаться в «Боруссии»
Бундеслига (Германия)
19:50
Кейн: «Словами не описать, как хорош Конте»
Кейн: «Словами не описать, как хорош Конте»
Премьер-Лига (Англия)
19:27
«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико»
«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико»
Примерa (Испания)
19:15
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Атлетико». Как это было
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Атлетико». Как это было
Примерa (Испания)
18:57
«Байер» неожиданно разгромил «Боруссию», забив пять мячей
«Байер» неожиданно разгромил «Боруссию», забив пять мячей
Бундеслига (Германия)
18:36
Игнатенко получил красную карточку спустя 9 минут после дебюта за «Бордо»
Игнатенко получил красную карточку спустя 9 минут после дебюта за «Бордо»
Лига 1 (Франция)
18:23
Супряга появился на замену «Сампдории», но покинул поле спустя 20 минут игры
Супряга появился на замену «Сампдории», но покинул поле спустя 20 минут игры
Серия А (Италия)
18:10
«Колос» объявил о переходе Мякушко
«Колос» объявил о переходе Мякушко
Украинская Премьер-лига
17:50
«Сосьедад» забил «Валенсии», но команды завершили матч без голов
«Сосьедад» забил «Валенсии», но команды завершили матч без голов
Примерa (Испания)
17:10
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Бокс Профессиональный бокс
30 января 22:22
5
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Превью
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Бокс Профессиональный бокс
30 января 20:02
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
17
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
10
Все новости