Индзаги – о поражении «Милану»: «Интер» доминировал по всем статьям»

Симоне Индзаги / фото - Getty Images

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 24-го тура Серии А, в котором его подопечные обидно проиграли «Милану» (1:2). Слова специалиста приводит портал Football Italia.

В последние 25 минут мы не были так остры и не контролировали мяч, игра была более открытой для индивидуальных проявлений. Мы знаем, что это болезненное поражение, но сильные команды должны уметь анализировать свои ошибки. Если бы мы провели этот матч еще 10 раз, то проиграли бы один раз, возможно. Мы все знаем, насколько важно дерби, мы не заслуживали поражения, но таков футбол.

Вплоть до того момента, когда счет сравнялся, мы не позволяли «Милану» практически ничего. Это тяжелый урок, но ценный для того, чтобы мы более решительно доводили игру до победы, чтобы не оказаться в такой ситуации снова».