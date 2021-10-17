Индзаги – о поражении «Интера» в матче с «Лацио»: «Это было лучшее из наших последних выступлений»

Симоне Индзаги / фото - Getty Images

В восьмом туре итальянской Серии А «Лацио» в родных стенах добыл волевую победу над «Интером». Бывший главный тренер хозяев, а сейчас наставник миланского гранда Симоне Индзаги подвел итоги этой встречи. Цитирует специалиста портал Football Italia.

Мы пропустили с пенальти, позволили «Лацио» вернуться в игру, пропустили странный второй мяч и потом потеряли голову. Такого быть не должно. Рефери не обязан останавливать игру ради соблюдения фэйр-плей, и у нас было еще 10 добавленных минут, мы должны были продолжать бороться. Третий гол был худшим. Мы не защищались как следует и выключились. Мы потеряли концентрацию, хотя было время сравнять счет.

Такая команда, как наша, ведя в счете целый час, должна увозить домой три очка. Это главная проблема. «Лацио» – сильная команда, нельзя давать шанс вернуться в игру. Всех голов, которые мы пропустили, можно было избежать».