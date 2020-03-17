«Лацио» не сумел воспользоваться отсутствием Нойера и вылетел из ЛЧ от «Баварии»
Индзаги – об 1:2 с «Баварией»: «С некоторыми командами невозможно играть на равных»
Тренер «Лацио» прокомментировал поражение от действующего победителя ЛЧ
08:34
Симоне Индзаги / Фото - UEFA
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение своих подопечных в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2). Слова специалиста передает официальный сайт UEFA со ссылкой на Sky Sport.
Из-за счета в первой игре нам пришлось рисковать сегодня. Игроки старились не опускать руки. Нам нужно было показать хорошую игру. Мы покидаем турнир на позитивной ноте.
С некоторыми командами просто невозможно играть на равных. «Бавария» – одна из таких команд. Я горжусь нашей лигачемпионской кампанией. Мы ни разу не проиграли на групповом этапе.
Ранее о победе своей команды высказался наставник «Баварии» Ханс Дитер Флик.