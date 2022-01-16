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Индзаги – об отставке Шевченко: «В футболе мало терпения»
Итальянский тренер поддержал украинского экс-партнера по «Милану»
22:26
Андрей Шевченко / Фото - Дженоа
Главный тренер «Брешии» Филиппо Индзаги поделился мнением об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера «Дженоа». Слова экс-партнера украинца по «Милану» передает La Gаzzetta dello Sport.
Меня очень огорчило увольнение Шевченко. У него был тяжелый график. Ему пришлось работу считай с чистого листа. В футболе мало терпения.
Увы, но это замечательная работа, которая дарит невероятную радость, а в сложные моменты это далеко не сахар. Уверен, что Шева вернется еще сильнее. Желаю ему удачи.
Ранее другой экс-партнер Шевченко по «Милану» Паоло Мальдини отметил, что Шевченко не выглядил счастливым в «Дженоа».
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