Индзаги объяснил ненужное удаление Бареллы за удар защитника «Реала» кулаком

Симоне Индзаги / фото - Football Italia

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал для пресс-службы UEFA поражение от «Реала» (0:2) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов:

Понятно, что ждали иного результата, но и этот будет очень полезен для нашего будущего становления. Барелла допустил серьезную ошибку, но он умный парень, понял это и перед всеми извинился. Вопрос об исходе встречи был открыт – после перерыва мы были близки к ответному голу. А когда остались вдесятером против 11, стало тяжелее.

Мы растем: у меня совсем мало претензий к своим футболистам по игре. Мы хорошо отыграли в обеих встречах с «Реалом», однако оба раза уступили. Очевидно, нам нужно нечто большее».