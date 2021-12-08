Индзаги объяснил ненужное удаление Бареллы за удар защитника «Реала» кулаком
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал для пресс-службы UEFA поражение от «Реала» (0:2) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов:
«Первый тайм вспоминаю с сожалением, так как, на мой взгляд, мы играли очень хорошо, с достоинством. Не удалось, имея множество моментов, повернуть ход встречи в свою пользу, в результате чего ушли на перерыв, уступая в счете.
Понятно, что ждали иного результата, но и этот будет очень полезен для нашего будущего становления. Барелла допустил серьезную ошибку, но он умный парень, понял это и перед всеми извинился. Вопрос об исходе встречи был открыт – после перерыва мы были близки к ответному голу. А когда остались вдесятером против 11, стало тяжелее.
Мы растем: у меня совсем мало претензий к своим футболистам по игре. Мы хорошо отыграли в обеих встречах с «Реалом», однако оба раза уступили. Очевидно, нам нужно нечто большее».
«Интер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, отдав первую строчку «Реалу».
Барелла в середине второго тайма не справился с нервами, и после проигранного единоборства Эдеру Милитао ударил защитника «сливочных» кулаком по ноге, за что и был удален.
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