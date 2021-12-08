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Индзаги объяснил ненужное удаление Бареллы за удар защитника «Реала» кулаком

Хавбек оставил уступающую в счете команду в меньшинстве
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:37
Индзаги объяснил ненужное удаление Бареллы за удар защитника «Реала» кулаком
Симоне Индзаги / фото - Football Italia

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал для пресс-службы UEFA поражение от «Реала» (0:2) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов:

«Первый тайм вспоминаю с сожалением, так как, на мой взгляд, мы играли очень хорошо, с достоинством. Не удалось, имея множество моментов, повернуть ход встречи в свою пользу, в результате чего ушли на перерыв, уступая в счете.

Понятно, что ждали иного результата, но и этот будет очень полезен для нашего будущего становления. Барелла допустил серьезную ошибку, но он умный парень, понял это и перед всеми извинился. Вопрос об исходе встречи был открыт – после перерыва мы были близки к ответному голу. А когда остались вдесятером против 11, стало тяжелее.

Мы растем: у меня совсем мало претензий к своим футболистам по игре. Мы хорошо отыграли в обеих встречах с «Реалом», однако оба раза уступили. Очевидно, нам нужно нечто большее».

«Интер» вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, отдав первую строчку «Реалу».

Барелла в середине второго тайма не справился с нервами, и после проигранного единоборства Эдеру Милитао ударил защитника «сливочных» кулаком по ноге, за что и был удален.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Интер Симоне Индзаги

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