Індзагі – перед фіналом Кубку Італії: «В липні ми й уявити не могли себе в такому положенні»

Тренер «Інтера» розуміє, наскільки наступні два тижні будуть важливими для його команди

Сімоне Індзагі / Фото - news.italy-24.com

Головний тренер «Інтера» Сімоне Індзагі перед фіналом Кубку Італії проти «Ювентуса» наголосив на тому, наскільки важливими для його команди будуть наступні два тижні:

«Це фінал. Немає жодного рецепту, як виграти його. В фіналі ти розумієш, що зіштовхнешся з сильним суперником. Нам потрібно викластися на 110%, щоб досягнути своєї другої мети у сезоні. Ми виграли перший трофей у січні, але маємо сфокусуватися на майбутньому і по завершенню гри вже думати про ті два матчі, які залишилися у Серії А. Ми багато чого зробили. Ми добре працювали. В наступні 15 днів багато чого стоятиме на кону. Думаю, в липні ми й уявити себе не могли в такому положенні. Та зараз нам не можна думати про Серію А».

Нагадаємо, що в цьому сезоні «Інтер» виграв Суперкубок Італії, а наразі бореться з «Міланом» за чемпіонство.

Массіміліано Аллегрі хоче, щоб його команда потужно завершила сезон, щоб це стало поштовхом для наступної кампанії.

Фінал Кубку Італії «Ювентус» – «Інтер» пройде 11 травня на «Стадіо Олімпіко» в Римі. Початок о 22:00.