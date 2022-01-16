Индзаги – перед матчем с «Аталантой»: «Нужно отодвинуть эйфорию после матча с «Ювентусом» в сторону»

Сегодня состоится центральный матч тура в Италии

Симоне Индзаги / Фото: Twitter

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался перед встречей с «Аталантой» в 22-м туре Серии А. Специалиста цитирует пресс-служба «нерадзурри».

«В среду мы добились заслуженной победы над «Ювентусом» (2:1) в Суперкубке Италии. Нам удалось сохранить самообладание, несмотря на пропущенный гол. Парни сделали ровно то, о чем я их просил.

Было здорово взять первый трофей в «Интере». Но теперь это позади, нужно отодвинуть эйфорию в сторону – впереди сложный матч в Бергамо.

Эта игра важна в контексте борьбы за скудетто. «Аталанта» на четвертом месте, занимала третье место три сезона подряд. Она постоянно становится сильнее.

Думаю, это будет очень требовательный к физическому состоянию матч, где будет много дуэлей. В матчах с некоторыми соперниками очень важно выигрывать единоборства, сохранять спокойствие и работать сообща».



Матч «Аталанта» – «Интер» состоится сегодня. Начало – в 21:45.

Онлайн трансляция матча «Аталанта» – «Интер».