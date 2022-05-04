Индзаги – о 0:2 с «Ливерпулем»: «Матч должен придать нам уверенности, ведь мы здорово сыграли»
Індзагі підпише новий контракт з «Інтером». Відома зарплата італійця
Наставник може виграти з командою нинішній розіграш Серії А
21:02
Сімоне Індзагі / Фото - sempreinter.com«Інтер» має намір підписати нову угоду з наставником команди Сімоне Індзагі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Контракт буде підписано до 2024 року з опцією продовження ще на сезон. Нинішня угода розрахована до 2023 року.
Також за новим контрактом зарплата 46-річного спеціаліста зросте з 4 до 5,5 млн євро за сезон. «Інтер» займає друге місце в Серії А. Команда має в активі 75 очок. Лідирує «Мілан», у якого на два очки більше.
Раніше повідомлялося, що аргентинський форвард «Ювентуса» Пауло Дібала підпише контракт з «Інтером».
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