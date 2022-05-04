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Індзагі підпише новий контракт з «Інтером». Відома зарплата італійця

Наставник може виграти з командою нинішній розіграш Серії А
Футбол Серия А (Италия)
21:02
Індзагі підпише новий контракт з «Інтером». Відома зарплата італійця
Сімоне Індзагі / Фото - sempreinter.com
«Інтер» має намір підписати нову угоду з наставником команди Сімоне Індзагі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Контракт буде підписано до 2024 року з опцією продовження ще на сезон. Нинішня угода розрахована до 2023 року. 

Також за новим контрактом зарплата 46-річного спеціаліста зросте з 4 до 5,5 млн євро за сезон. «Інтер» займає друге місце в Серії А. Команда має в активі 75 очок. Лідирує «Мілан», у якого на два очки більше.

Раніше повідомлялося, що аргентинський форвард «Ювентуса» Пауло Дібала підпише контракт з «Інтером».
Владимир Кириченко
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