Індзагі підпише новий контракт з «Інтером». Відома зарплата італійця

Наставник може виграти з командою нинішній розіграш Серії А

Сімоне Індзагі / Фото - sempreinter.com

«Інтер» має намір підписати нову угоду з наставником команди. Про це повідомляєКонтракт буде підписано до 2024 року з опцією продовження ще на сезон. Нинішня угода розрахована до 2023 року.Також за новим контрактом зарплата 46-річного спеціаліста зросте з 4 до 5,5 млн євро за сезон. «Інтер» займає друге місце в Серії А. Команда має в активі 75 очок. Лідирує «Мілан», у якого на два очки більше.Раніше повідомлялося, що аргентинський форвард «Ювентуса»