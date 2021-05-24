Малиновский о победе над «Беневенто»: «Отлично, но работа еще не закончена»
Индзаги покинул «Беневенто»
Команда вылетела из Серии А
14:44
Фото: Sky Sport Italia
Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги объявил Football-Italia, что он покинул команду.
Он не смог сохранить клуб в Серии А.
«Я ухожу с высоко поднятой головой. Хотел бы встретиться с «Беневенто» там, где они заслуживают быть. У них есть все необходимое, чтобы в ближайшее время вернуться в Серию А.
«Беневенто» и его фанаты навсегда останутся в моем сердце. Прошу прощения за то, что все закончилось вот так».
Также из Серии А вылетели «Парма» и «Кротоне».
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