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Индзаги признался, что хотел избежать встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Один из грандов покинет турнир уже на стадии 1/8
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:16
Индзаги признался, что хотел избежать встречи с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов
Симоне Индзаги / фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матчей 1/8 Лиги чемпионов против «Ливерпуля»:

«Нам нужно будет все время интенсивно работать, потому что так играют они. Мы знаем, что нас ждет в матчах с «Ливерпулем».

В моем списке команд, которых хотелось избежать, «Ливерпуль» на первом месте. Но мы постараемся подготовиться наилучшим образом. Впереди еще 40 дней».

«Интер» вышел из группы со второго места, уступив «Реалу», но опередив «Шахтер» и «Шериф». «Ливерпуль» же выиграл все свои матчи, оставив позади «Атлетико», «Милан» и «Порту».

Первый матч между этими командами пройдет 16-го февраля в Милане.

Напомним, защитник «Интера» может присоединиться к Конте в «Тоттенхэме».

Павел Харченко
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Интер Ливерпуль Симоне Индзаги

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