Индзаги покинул «Беневенто»
Индзаги продлит контракт с «Лацио»
Симоне еще три года проведет в Риме
08:27
Симоне Индзаги / Фото: Sportmediaset
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги договорился о новом контракте с клубом, сообщает портал sportmediaset.it.
Итальянский наставник проведет еще три года в клубе и будет получать зарплату в 2,2 млн евро в год и бонусы.
Отметим, что Индзаги считается легендой «Лацио» в качестве игрока, а главным тренером клуба он стал в 2016 году.
Напомним, ранее Индзаги называли одним из главных кандидатов на должность тренера «Интера» после ухода Антонио Конте.
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