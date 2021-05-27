Индзаги продлит контракт с «Лацио»

Симоне еще три года проведет в Риме





Симоне Индзаги / Фото: Sportmediaset

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги договорился о новом контракте с клубом, сообщает портал sportmediaset.it.



Итальянский наставник проведет еще три года в клубе и будет получать зарплату в 2,2 млн евро в год и бонусы.

Отметим, что Индзаги считается легендой «Лацио» в качестве игрока, а главным тренером клуба он стал в 2016 году.

Напомним, ранее Индзаги называли одним из главных кандидатов на должность тренера «Интера» после ухода Антонио Конте.