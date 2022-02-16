«Интер» сыграл против «Ливерпуля» в футбол «Ливерпуля», но план Индзаги не сработал. Мерсисайдцы взяли ничейный матч

Класс и везение сделали свое дело в пользу команды Клоппа

Фото: пресс-служба Ливерпуля

Второй лигочемпионовский вечер в 2022-м году подарил нам еще один топ-матч – чемпион Италии прошлого сезона принимал вторую команда АПЛ. Во встрече «Интера» и «Ливерпуля» небольшим фаворитом виделись именно гости. В итоге, мерсисайдцы таки одержали победу (2:0), но не совсем в том стиле, в котором мы привыкли видеть подопечных Юргена Клоппа.

Если смотреть на статистику, то нельзя сказать, что «Ливерпуль» наиграл на 2:0.

Статистика матча «Интер – «Ливерпуль» (0:2)

По количеству ударов английская команда лишь немного перевесила «Интер» (12 против 9-ти). Матч не был слишком богатым на голевые моменты, но подарил нам интенсивность, был очень динамичным и держал в напряжении до последних секунд. Знаете, есть игры, которые хочется смотреть, даже когда там не забивают. Так вот игра «Интера» и «Ливерпуля» попадает в эту категорию. Для сравнения: во вторник ПСЖ и «Реал» (1:0) на двоих набегали 209 километров за весь матч. Игроки «Ливерпуля» и «Интера» набегали 227 километров, и это шустрое перемещение игроков и мяча бросалось в глаза.

Как мы уже говорили, перед началом встречи «Ливерпуль» был небольшим фаворитом, но со стартовым свистком это чувство куда-то исчезло. И полное равенство между командами присутствовало даже тогда, когда «Ливерпуль» забил и первый, и второй. Все благодаря «Интеру» и плану Симоне Индзаги.

В этом матче «Интер» не был типичной итальянской командой, для которой защита – превыше всего, а редкие контратаки – главные методы взятия ворот (именно такой игры от «Интера» мы ожидали). Нерадзурри не отошли от своего стиля, который они проповедуют в Серии А в основном против более слабых оппонентов. За эту смелость Индзаги стоит сказать спасибо. Ведь «Интер» бил «Ливерпуль» оружием самого «Ливерпуля»: высокий прессинг, жесткий отбор мяча, молниеносные контратаки. «Интер» сумел обеспечить то, что на поле находились две одинаковые команды. Этот эффект неожиданности от нерадзурри был хорошим планом, который так и не воплотился в жизнь.

«Интер» и «Ливерпуль» задали очень высокий темп и показали, за что мы так любим Лигу чемпионов. Порой, эта пара играла даже интереснее ПСЖ и «Реала» (где тон задавала лишь одна команда, а вторая отбивалась). Вечерний матч «Интера» и «Ливерпуля» – лигочемпионовская классика, визитная карточка этого турнира.

За счет чего «Ливерпуль» все-таки победил, если «Интер» был так хорош? Везение и класс. О первом просто нельзя не вспомнить, учитывая то, что у «Ливерпуля» было лишь 2 удара в створ ворот в этом матче и оба он завершились голами. Насчет второго показателя: опыт «Ливерпуля» в больших матчах ЛЧ в последние годы гораздо выше. Что, вероятнее всего, и сказалось на последних минутах и итоговом результате. Ну и то, что Клопп сделал своевременные замены в середине второго тайма, отреагировав на бодрый старт второго тайма от «Интера», а Индзаги не освежал игру своей команды.

Стоит отдельно вспомнить первый гол «Ливерпуля». Фирмино умудрился пробить головой в сложнейшей ситуации: затылком, когда против него было трое защитников «Интера», к тому же с приличного расстояния, еще и в угол, к которому Ханданович легко мог дотянуться бы. Но удар был идеальным, с миллиметровой точностью: Фирмино попал под самую штангу. В ту точку, которая была недосягаемой для словенского кипера. Интересно, что бразильский форвард (вышел на замену в перерыве) был вообще незаметен целых полчаса, а затем этот удар просто перевернул все.

Видео первого гола «Ливерпуля»:

Второй гол – это о везении. Ведь Салах просто тыкнул мяч мимо защитников, которые перекрыли угол обзора Хандановича. По-моему, еще и вмешался небольшой рикошет (даже пересмотр момента с разных ракурсов не позволяет четко определить, было ли касание мяча к ноге одного из защитников «Интера»).

Видео второго гола «Ливерпуля»:

Что касается самого Салаха, то он был бледной тенью себя последних лет в больших матчах. Египтянин слегка растворился на поле.

Был и у «Интера» игрок, который разочаровал, хоть команда в целом очень понравилась. Видно, что 35-летний босниец Эдин Джеко уже не тянет уровень больших матчей ЛЧ.

Форвард при своем опыте принимал слишком много неправильных решений. Как, например, в этом эпизоде. Босниец получил пространство и, учитывая свое мастерство, мог бы попытаться даже перебросить Алиссона или бить сразу. Но он сначала проиграл на скорости Тренту, изначально находясь в заведомо выигрышной позиции (хотя в силу разницы возраста между игроками, это можно понять, да и Эдин никогда не был быстрым форвардом), а затем отдал несвоевременную передачу на партнера, которая, естественно, была перехвачена защитником «Ливерпуля». И это лишь один показательный момент. В этой игре ушедшему летом Лукаку «Интеру» ой как не хватало.

Жаль, что на ответный матч «Ливерпуль» оставил чуть меньше интриги, чем нам хотелось бы. Ведь первая битва между командами смотрелась на одном дыхании. Или же «Интер» способен на камбэк? Узнаем через 3 недели.

Обзор матча «Интер» – «Ливерпуль» (0:2)