Индзаги уволили из «Брешии»

Он проработал в команде с лета

Фото: Brescia

«Брешия» объявила об уходе главного тренера Филиппо Индзаги.

Он проработал с командой полгода, возглавив ее летом. За это время клуб идет третьим в таблице Серии Б.

Впрочем, последние матчи были неудачными и с Индзаги принято решение попрощаться. Его заменит Диего Лопес.

Уругваец ранее работал с «Брешией» в сезоне 2020/21, проведя девять матчей.

Индзаги в прошлом сезоне был уволен из «Беневенто».