Индзаги – об отставке Шевченко: «В футболе мало терпения»
Индзаги уволили из «Брешии»
Он проработал в команде с лета
11:10
Фото: Brescia
«Брешия» объявила об уходе главного тренера Филиппо Индзаги.
Он проработал с командой полгода, возглавив ее летом. За это время клуб идет третьим в таблице Серии Б.
Впрочем, последние матчи были неудачными и с Индзаги принято решение попрощаться. Его заменит Диего Лопес.
Уругваец ранее работал с «Брешией» в сезоне 2020/21, проведя девять матчей.
Индзаги в прошлом сезоне был уволен из «Беневенто».