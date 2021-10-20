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Индзаги: «В «Шерифе» собрался отличный состав»
Главный тренер «Интера» – о матче ЛЧ
10:52
Симоне Индзаги / фото - Getty Images
Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своих подопечных в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов над молдавским «Шерифом» (3:1). Цитирует специалиста пресс-служба UEFA.
«Мы сыграли так, как и должны были сыграть. «Шериф» добился побед в первых двух турах и прилетел сюда окрыленным ими. Матч выдался сложным, но создали мы действительно много моментов: трижды попали в каркас ворот, еще трижды забили, а сколько помимо этого промахивались...
Многое еще нам предстоит улучшить, но мы провели великолепную игру. Несколько ошибок допустили, пропуская острые контрвыпады «Шерифа», в котором собрался отличный состав. У нас впереди много работы, но смотреть игру этой команды интересно».
Напомним, Вернидуб также высказался о результате матча «Интер» – «Шериф».
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