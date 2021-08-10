Облак: «Если бы не Месси, Ла Лига была бы совсем другой, а у меня было больше сухих матчей»
Иньеста: «Будет больно видеть Месси в другой футболке. Он был всем для «Барселоны»
Легенда каталонского клуба – об уходе звездного аргентинца из команды
21:00
Андрес Иньеста и Лионель Месси / Фото - barcablaugranesБывший хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мыслями относительно ухода экс-партнера по команде, форварда Лионеля Месси из каталонского клуба.
Цитирует Иньесту AFP.
«Будет больно видеть Месси в другой футболке. Лео олицетворяет «Барсу». Он был всем [для этой команды]. Это футболист, который превосходит команду. Я никогда не видел такого игрока, как он, и не думаю, что когда-нибудь увижу».
Месси уже прибыл в Париж, чтобы стать игроком местного ПСЖ. Пресс-конференцию, где игрок появится перед публикой, назначили на завтра, на 12:00. Нападающий сейчас завершает изучение всех бумаг по контракту и вскоре подпишет соглашение с новым клубом.
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