Лапорта: «Хави будет сложно начинать, Гвардиоле было проще»
Иньеста: «Хави идеально подходит для должности главного тренера «Барселоны»
Бывший одноклубник нового наставника каталонцев оценил назначение
20:59
Хави и Иньеста / Фото: Twitter
Андреас Иньеста, бывший одноклубник Хави, оценил назначение наставника на пост главного тренера в «Барселоне». Его слова приводит Sport.es.
«Хави подходит идеально, это точно. Не только потому, что он может знать о клубе, но и потому что он к этому готов. Это самое важное, не только потому, что Хави представляет из себя для клуба, но и потому, что он тренер, который готов к этому испытанию.
Я желаю ему всей удачи в мире, и я уверен, что он справится, потому что он готовился к этому моменту и с воодушевлением относится к этому испытанию. Я надеюсь, что обстоятельства позволят ему добиться успеха. Я желаю самого лучшего ему, как партнеру, «Барсе» и клубу, конечно».
Ранее Хави назвал свои ключевые задачи на посту главного тренера «Барселоны».
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