Иньеста: «Хави идеально подходит для должности главного тренера «Барселоны»

Хави и Иньеста / Фото: Twitter

Андреас Иньеста, бывший одноклубник Хави, оценил назначение наставника на пост главного тренера в «Барселоне». Его слова приводит Sport.es.

Я желаю ему всей удачи в мире, и я уверен, что он справится, потому что он готовился к этому моменту и с воодушевлением относится к этому испытанию. Я надеюсь, что обстоятельства позволят ему добиться успеха. Я желаю самого лучшего ему, как партнеру, «Барсе» и клубу, конечно».