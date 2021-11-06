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Иньеста – о назначении Хави на пост тренера «Барселоны»: «Этот вызов его взволновал»

Легенды клуба больше десяти лет играли вместе в полузащите
Футбол Примерa (Испания)
13:48
Иньеста – о назначении Хави на пост тренера «Барселоны»: «Этот вызов его взволновал»
Хави и Иньеста / фото - Marca

Бывший хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за «Виссел Кобе», прокомментировал для официального сайта Примеры назначение своего экс-партнера по клубу и сборной Хави на пост тренера «блаугранас»:

«Конечно, Хави точно подойдёт для этой работы. Не только потому, что он знает клуб, это его дом, но и потому, что он к этому готов. Это самое главное. Дело не только в том, что из себя представляет Хави, но и в том, что он очень хороший тренер. Он готов к этому вызову.

Я желаю ему удачи. Уверен, что всё будет хорошо, потому что Хави подготовился к этому моменту. Этот вызов его крайне взволновал. Надеюсь, обстоятельства будут работать на него. Желаю всего наилучшего Хави и «Барселоне».

Футболисты вместе выступали за каталонский клуб в период с 2002-го по 2015-й год. Также игроки вместе защищали цвета сборной Испании.

«Барселона» уже официально объявила о назначении Хави. Специалист выдвинул руководству «сине-гранатовых» свои требования.

Павел Харченко
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Хави Эрнандес Андреас Иньеста Барселона (футбол)

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