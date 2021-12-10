Инфантино: «Лучшее у Украины еще впереди и победа на ЧМ-2019 в Польше показала огромный потенциал»
Президент FIFA Джанни Инфантино в честь 30-летия УАФ отметил развитие украинского футбола.
«От имени международного футбольного сообщества я рад поздравить всех вас с этой важной вехой, которая была достигнута только благодаря поддержке тех, кто верит в красоту и пользу футбола — спорта, объединяющего нас всех. В течение этих 30 лет было немало историй успеха, памятных моментов и незабываемых легенд, писавших футбольную историю в Украине, Европе и всем мире.
История вашей ассоциации тесно связана с величайшими успехами игроков и тренеров, которые оказали огромное влияние на современный футбол. Сегодня они продолжают вдохновлять многих ребят в Украине, Европе и мире.
В 2006 году Украина поразила всех на чемпионате мира по футболу в Германии, дойдя до четвертьфинала и уступив только будущему чемпиону — Италии. Но лучшее, пожалуй, у Украины еще впереди, и эти ожидания происходят от воспитания талантливой молодежи, получившей титул чемпиона мира по футболу U-20 в Польше 2019 года. Победа в финале над сборной Республики Корея продемонстрировала огромный потенциал игроков и стала отправной точкой перехода к старшим национальным командам.
В конце концов, я также хотел бы отдать должное всем тем, кто претворяет в жизнь развитие нашего спорта в вашей стране, кто продолжает вносить свой вклад в это неоценимое наследие, а именно клубам, лигам, региональным и национальной ассоциации, всем любителям и профессионалам. FIFA с гордостью рассчитывает на вашу поддержку в развитии нашего спорта и популяризации его ценностей в Украине и на международной арене.
Желаю всем успехов в последующие годы и с нетерпением жду вместе с вами возможности стать свидетелем будущих увлекательных событий в украинском футболе. Всего лучшего на следующие десятилетия».
Украина уже начала готовиться к стыковым матчам в отборе на ЧМ-2022.
Комментарии 0