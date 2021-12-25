«Ингулец» сделает все, чтобы матч с «Динамо» не пришлось переносить
«Ингулец» близок к подписанию игрока из Японии
Он может присоединится к команде в январе
Фото: sportas.info
Полузащитник Якиоши Карасима может оказаться в «Ингульце».
У 24-летнего японца истекает контракт с клубом «Хегельманн Литауен» из Литвы. Он рассчитан до конца года.
С Карасимой уже связались представители украинского клуба. Вскоре о переходе могут объявить официально, сообщает телеграм-канал «Бей-беги».
Отметим, что в период с 2015 по 2019-й годы Карасима находится без клуба. В 2020-м году он оказался в Латвии в рижском «Динамо», откуда переехал в Литву.
Ранее президент «Ингульца» анонсировал изменения в команде.
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