Селезнев: «Я голов забил больше, чем весь «Ингулец»
«Ингулец» и «Верес» не выявили победителя
Голами команды не порадовали
30 октября 21:31
Фото: ФК Ингулец
«Ингулец» в матче 13 тура УПЛ дома сыграл вничью с «Вересом».
Команды не порадовали зрителей моментами и даже забитыми голами. У хозяев удары по воротам пошли лишь под конец тайма. «Верес» также не активничал и забить не сумел.
В итоге – ничья, которая на руку конкурентам обоих команд.
УПЛ. 13-й тур:
«Ингулец» – «Верес» 0:0
«Ингулец»: Гальчук, Асмелаш, Полегенько, Поспелов, Ковалев (Бен-Салем, 71), Коробенко, Запорожец (Бартулович, 90), Козак (Коваленко, 70), Шарай, Шишка, Ситало.
«Верес»: Когут, Гончаренко, Солдат, Мирошник, Петько (Полюлях, 82), Панасенко (Гегедош, 75), Кучеров, Тимофеенко (Гечев, 82), Пасич, Немчанинов, Сергийчук (Шестаков, 75).
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