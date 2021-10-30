«Ингулец» и «Верес» не выявили победителя

Голами команды не порадовали

Фото: ФК Ингулец

«Ингулец» в матче 13 тура УПЛ дома сыграл вничью с «Вересом».

Команды не порадовали зрителей моментами и даже забитыми голами. У хозяев удары по воротам пошли лишь под конец тайма. «Верес» также не активничал и забить не сумел.

В итоге – ничья, которая на руку конкурентам обоих команд.

УПЛ. 13-й тур:

«Ингулец» – «Верес» 0:0

«Ингулец»: Гальчук, Асмелаш, Полегенько, Поспелов, Ковалев (Бен-Салем, 71), Коробенко, Запорожец (Бартулович, 90), Козак (Коваленко, 70), Шарай, Шишка, Ситало.

«Верес»: Когут, Гончаренко, Солдат, Мирошник, Петько (Полюлях, 82), Панасенко (Гегедош, 75), Кучеров, Тимофеенко (Гечев, 82), Пасич, Немчанинов, Сергийчук (Шестаков, 75).