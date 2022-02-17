Баланюк стал игроком «Вислы»
«Ингулец» может усилиться бывшим игроком «Днепра». Форвард находится на просмотре
Также клуб из Петрово приглядывается к легионеру
Денис Баланюк / Фото - FacebookНа просмотре в «Ингульце» пребывают 25-летний украинский форвард Денис Баланюк и легионер Яго. Эти игроки сыграли в контрольном поединке против «Кривбасса» (1:0).
Отметим, что Баланюк ранее выступал в Финляндии, защищая цвета «Мариехамна». Также футболист выступал за московское «Торпедо» (2020-2021), донецкий «Олимпик», «Арсенал-Киев», польскую «Вислу» и «Днепр».
Что касается Яго, то о нем пока нет никакой информации.
Ранее стало известно, что «Ингулец» проведет и второй матч в сезоне против «Динамо» на поле соперника.
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