Экс-игрок «Львова» из Бразилии может оказаться в «Ингульце»
«Ингулец» объявил о переходе лидера грузинской команды
Мандрыченко вернулся в Украину
Фото: Сабуртало
«Ингулец» через свой сайт объявил о переходе полузащитника Дмитрия Мандрыченко.
О сроках контракта не сообщается. Финансовые детали также не уточняются.
Мандрыченкоявляется воспитанником «Динамо». На его счету есть несколько сезонов за молодежную команду.
В последнее время Мандрыченко играл в Грузии за «Сабуртало». В 37 матчах он забил 11 голов и отдал 9 голевых передач.
Ранее «Ингулец» подписал игрока «Шерифа».
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