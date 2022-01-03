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«Ингулец» объявил о переходе лидера грузинской команды

Мандрыченко вернулся в Украину
Футбол Украинская Премьер-лига
15:43
«Ингулец» объявил о переходе лидера грузинской команды
Фото: Сабуртало

«Ингулец» через свой сайт объявил о переходе полузащитника Дмитрия Мандрыченко.

О сроках контракта не сообщается. Финансовые детали также не уточняются.

Мандрыченкоявляется воспитанником «Динамо». На его счету есть несколько сезонов за молодежную команду.

В последнее время Мандрыченко играл в Грузии за «Сабуртало». В 37 матчах он забил 11 голов и отдал 9 голевых передач.

Ранее «Ингулец» подписал игрока «Шерифа».

Андрей Усмонов
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