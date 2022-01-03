«Ингулец» объявил о переходе лидера грузинской команды

Мандрыченко вернулся в Украину

Фото: Сабуртало

«Ингулец» через свой сайт объявил о переходе полузащитника Дмитрия Мандрыченко.

О сроках контракта не сообщается. Финансовые детали также не уточняются.

Мандрыченкоявляется воспитанником «Динамо». На его счету есть несколько сезонов за молодежную команду.

В последнее время Мандрыченко играл в Грузии за «Сабуртало». В 37 матчах он забил 11 голов и отдал 9 голевых передач.

Ранее «Ингулец» подписал игрока «Шерифа».