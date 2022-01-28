«Ингулец» подписал бразильского защитника
«Ингулец» объявил о возвращении полузащитника
Игрок уже выступал в клубе из Петрово
Владислав Клименко / фото - FootBoom
«Ингулец» объявил о подписании хавбека Владислава Клименко.
27-летний полузащитник вернется в команду, где выступал в период с 2017-го по 2019-й год.
О деталях этой сделки пока что не сообщается.
Также футболист выступал в составе «Кривбасса» и «Черноморца». А в «Ингулец» он перешел из «Мариуполя» на правах свободного агента.
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