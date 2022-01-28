«Ингулец» объявил о возвращении полузащитника

Игрок уже выступал в клубе из Петрово

Владислав Клименко / фото - FootBoom

«Ингулец» объявил о подписании хавбека Владислава Клименко.

27-летний полузащитник вернется в команду, где выступал в период с 2017-го по 2019-й год.

О деталях этой сделки пока что не сообщается.

Также футболист выступал в составе «Кривбасса» и «Черноморца». А в «Ингулец» он перешел из «Мариуполя» на правах свободного агента.

Ранее клуб из Петрово подписал бразильского защитника.