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«Ингулец» объявил о возвращении полузащитника

Игрок уже выступал в клубе из Петрово
Футбол Украинская Премьер-лига
13:39
«Ингулец» объявил о возвращении полузащитника
Владислав Клименко / фото - FootBoom

«Ингулец» объявил о подписании хавбека Владислава Клименко.

27-летний полузащитник вернется в команду, где выступал в период с 2017-го по 2019-й год.

О деталях этой сделки пока что не сообщается.

Также футболист выступал в составе «Кривбасса» и «Черноморца». А в «Ингулец» он перешел из «Мариуполя» на правах свободного агента.

Ранее клуб из Петрово подписал бразильского защитника.

Павел Харченко
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