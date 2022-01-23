«Ингулец» подписал бразильского защитника

Клуб из Петрово планирует подписать еще одного легионера

Вильям Алвес / фото - ФК Ингулец

«Ингулец» подписал центрального защитника Вильяма Алвеса, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний бразилец прошлые два года выступал в составе белорусского «Руха».

Об условиях контракта футболиста с клубом из Петрово пока что не сообщается.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк заявил, что клуб не будет подписывать футболистов «Динамо», как ранее анонсировалось.

Функционер рассказал, что в ближайшие дни стоит ждать трансфер еще одного легионера.