Президент «Ингульца»: «Из «Динамо» у нас футболистов не будет»
«Ингулец» подписал бразильского защитника
Клуб из Петрово планирует подписать еще одного легионера
Вильям Алвес / фото - ФК Ингулец
«Ингулец» подписал центрального защитника Вильяма Алвеса, сообщает пресс-служба клуба.
25-летний бразилец прошлые два года выступал в составе белорусского «Руха».
Об условиях контракта футболиста с клубом из Петрово пока что не сообщается.
Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк заявил, что клуб не будет подписывать футболистов «Динамо», как ранее анонсировалось.
Функционер рассказал, что в ближайшие дни стоит ждать трансфер еще одного легионера.
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