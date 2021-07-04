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«Ингулец» подписал основного вратаря «Мариуполя»

Гальчук сменил команду спустя девять лет

Футбол Украинская Премьер-лига
15:34
«Ингулец» подписал основного вратаря «Мариуполя»
Гальчука уже представили в Ингульце / Фото: Ингулец

Воспитанник донецкого «Шахтера» Евгений Гальчук подписал контракт с «Ингульцом».

Пока не разглашаются детали сделки между игроком и клубом.

Гальчук выступал в «Мариуполе» с 2012 года и в нынешнее межсезонье покинул клуб свободным агентом.

Напомним, ранее «Ингулец» подписал игрока из перволигового «Альянса».

Карен Агабекян
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Теги

Евгений Гальчук Мариуполь Ингулец

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