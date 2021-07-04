Поворознюк: «На следующей неделе «Ингулец» подпишет новых игроков»
«Ингулец» подписал основного вратаря «Мариуполя»
Гальчук сменил команду спустя девять лет
Гальчука уже представили в Ингульце / Фото: Ингулец
Воспитанник донецкого «Шахтера» Евгений Гальчук подписал контракт с «Ингульцом».
Пока не разглашаются детали сделки между игроком и клубом.
Гальчук выступал в «Мариуполе» с 2012 года и в нынешнее межсезонье покинул клуб свободным агентом.
Напомним, ранее «Ингулец» подписал игрока из перволигового «Альянса».
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