«Ингулец» подписал игрока Первой лиги
«Ингулец» подписал Поспелова
Игрок прошлый сезон провел в Первой лиге
Поспелов представлен как игрок Ингульца / Фото: Ингулец
«Ингулец» в социальных сетях объявил о трансфере центрального защитника Дмитрия Поспелова.
Об условиях контракта неизвестно.
Поспелов в прошлом сезоне выступал в «Черноморце», за который провел 20 матчей и забил 2 мяча.
Также Поспелов ранее выступал за «Металлист-1925», «Жемчужину» и другие клубы.
Напомним, «Ингулец» также подписал контракт с голкипером Евгением Гальчуком.
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