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«Ингулец» посетил академию «Барселоны»
Команда ознакомилась с методами испанцев
18 декабря 18:52
Фото: ФК Ингулец
Делегация «Ингульца» посетила академию «Барселоны».
Представители команды ознакомились с работой, которую выполняет академия во всех своих футбольных секциях, начиная от первой мужской команды и завершая детскими командами, в том числе и женским футболом.
Ранее президент «Ингульца» сообщил, что собирается менять состав команды зимой.
Напомним, команда заняла 14-е место по итогам осенней части сезона УПЛ.
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