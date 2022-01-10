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«Ингулец» просмотрит форварда «Николаева» Рогулина
19-летний игрок пройдет сборы с клубом УПЛ
10 января 14:15
Фото: МФК Николаев
Нападающий «Николаева» Николай Рогулин может оказаться в «Ингульце».
Сообщается, что 19-летний игрок проведет с клубом УПЛ сборы в Украине. Он забил три мяча во Второй лиге.
Примечательно, что его контракт с клубом рассчитан до конца марта. «Ингулец» рассмотрит его подписания по итогам сборов.
«Ингулец» первый этап подготовки проведет в Украине. В конце января команда планирует уехать в Турцию.
Команда идет 14-й в таблице УПЛ.
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