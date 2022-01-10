«Ингулец» просмотрит форварда «Николаева» Рогулина

19-летний игрок пройдет сборы с клубом УПЛ

Фото: МФК Николаев

Нападающий «Николаева» Николай Рогулин может оказаться в «Ингульце».

Сообщается, что 19-летний игрок проведет с клубом УПЛ сборы в Украине. Он забил три мяча во Второй лиге.

Примечательно, что его контракт с клубом рассчитан до конца марта. «Ингулец» рассмотрит его подписания по итогам сборов.

«Ингулец» первый этап подготовки проведет в Украине. В конце января команда планирует уехать в Турцию.

Команда идет 14-й в таблице УПЛ.