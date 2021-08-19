Автогол не помешал «Ингульцу» отобрать очки у «Динамо». Монзуль не поставила пенальти в компенсированное время
«Ингулец» проведет матч с победителем Лиги уличного футбола – партнера XSPORT
ЛУФ уже провела отбор в Киеве и Черновцах
Фото: instagram
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк выставит свою команду на матч против любителей из Лиги уличного футбола (ЛУФ).
В этом году партнер XSPORT создал проект ЛУФ, где каждый желающий может стать частью футбольной команды своего города.
Уже состоялись отборы в Киеве и Черновцах, также планируется проводить их и в других городах Украины.
Одна из этих команд и сыграет против «Ингульца», но кто именно пока вопрос открытый.
Накануне, «Ингулец» отобрал очки у «Динамо».
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