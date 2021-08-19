«Ингулец» проведет матч с победителем Лиги уличного футбола – партнера XSPORT

ЛУФ уже провела отбор в Киеве и Черновцах

Фото: instagram

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк выставит свою команду на матч против любителей из Лиги уличного футбола (ЛУФ).

В этом году партнер XSPORT создал проект ЛУФ, где каждый желающий может стать частью футбольной команды своего города.

Уже состоялись отборы в Киеве и Черновцах, также планируется проводить их и в других городах Украины.

Одна из этих команд и сыграет против «Ингульца», но кто именно пока вопрос открытый.

Накануне, «Ингулец» отобрал очки у «Динамо».