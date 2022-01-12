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«Ингулец» расстался с двумя вратарями

Третий голкипер может стать тренером
Футбол Украинская Премьер-лига
15:45
«Ингулец» расстался с двумя вратарями
Евгений Гальчук / Фото: ФК Ингулец

«Ингулец» расстался с двумя вратарями.

Вначале команду покинул Артем Малыш. С ним был расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Также ушел из клуба Евгений Гальчук. С ним также расторгли контракт по взаимном согласии сторон.

Третий вратарь команды Богдан Шуст может стать тренером. Ему предложили стать тренером вратарей в клубе. Вероятно, «Ингулец» будет искать нового голкипера на весеннюю часть сезона.

Ранее клуб подписал молдавского игрока.

Андрей Усмонов
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