«Ингулец» расстался с двумя вратарями

Третий голкипер может стать тренером

Евгений Гальчук / Фото: ФК Ингулец

«Ингулец» расстался с двумя вратарями.

Вначале команду покинул Артем Малыш. С ним был расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Также ушел из клуба Евгений Гальчук. С ним также расторгли контракт по взаимном согласии сторон.

Третий вратарь команды Богдан Шуст может стать тренером. Ему предложили стать тренером вратарей в клубе. Вероятно, «Ингулец» будет искать нового голкипера на весеннюю часть сезона.

Ранее клуб подписал молдавского игрока.