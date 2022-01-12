«Ингулец» просмотрит форварда «Николаева» Рогулина
«Ингулец» расстался с двумя вратарями
Третий голкипер может стать тренером
Евгений Гальчук / Фото: ФК Ингулец
«Ингулец» расстался с двумя вратарями.
Вначале команду покинул Артем Малыш. С ним был расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Также ушел из клуба Евгений Гальчук. С ним также расторгли контракт по взаимном согласии сторон.
Третий вратарь команды Богдан Шуст может стать тренером. Ему предложили стать тренером вратарей в клубе. Вероятно, «Ингулец» будет искать нового голкипера на весеннюю часть сезона.
Ранее клуб подписал молдавского игрока.
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