«Ингулец» разгромил «Мариуполь». Команда не теряет очки после ничьей с «Динамо»
В шестом туре украинской Премьер-лиги «Ингулец» на своем поле разгромил «Мариуполь».
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. Счет в середине первого тайма открыл Шарай.
И если в первой половине встречи игру можно было назвать равной, то во второй гости не сумели ничего противопоставить сопернику. Автор дебютного мяча встречи оформил дубль. А Стефен и вовсе сделал счет разгромным.
«Ингулец» пока не теряет очков после ничьей с «Динамо» (1:1). «Мариуполь» – последний в турнирной таблице.
УПЛ, 6 тур
«Ингулец» – «Мариуполь» 3:0
Голы: Шарай, 22, 57, Стефен, 76
«Ингулец»: Гальчук, Опанасенко (Мельничук, 74), Ковалев, Полегенько (Козак, 70), Асмелаш, Шишка, Запорожец (Коваленко, 70), Шарай, Коробенко (Бартулович, 74), Бен-Салем, Ситало (Стефен, 56).
«Мариуполь»: Кудрик, Петерман (Шостак, 63), Чоботенко, Стасюк, Мампасси (Удод, 46), Кащук (Свитюха, 76), Мишнев, Топалов (Микитишин, 72), Драмбаев, Вьюнник (Хромей, 46), Кулаков.
Предупреждения: Опанасенко – Стасюк, Мампасси, Мишнев, Чоботенко, Шостак
Комментарии 0