«Ингулец» разгромил «Мариуполь». Команда не теряет очки после ничьей с «Динамо»

Подопечные Маркевича пока на последнем месте

Фото - ФК Ингулец

В шестом туре украинской Премьер-лиги «Ингулец» на своем поле разгромил «Мариуполь».

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. Счет в середине первого тайма открыл Шарай.

И если в первой половине встречи игру можно было назвать равной, то во второй гости не сумели ничего противопоставить сопернику. Автор дебютного мяча встречи оформил дубль. А Стефен и вовсе сделал счет разгромным.

«Ингулец» пока не теряет очков после ничьей с «Динамо» (1:1). «Мариуполь» – последний в турнирной таблице.

УПЛ, 6 тур

«Ингулец» – «Мариуполь» 3:0

Голы: Шарай, 22, 57, Стефен, 76

«Ингулец»: Гальчук, Опанасенко (Мельничук, 74), Ковалев, Полегенько (Козак, 70), Асмелаш, Шишка, Запорожец (Коваленко, 70), Шарай, Коробенко (Бартулович, 74), Бен-Салем, Ситало (Стефен, 56).

«Мариуполь»: Кудрик, Петерман (Шостак, 63), Чоботенко, Стасюк, Мампасси (Удод, 46), Кащук (Свитюха, 76), Мишнев, Топалов (Микитишин, 72), Драмбаев, Вьюнник (Хромей, 46), Кулаков.

Предупреждения: Опанасенко – Стасюк, Мампасси, Мишнев, Чоботенко, Шостак