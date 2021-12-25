«Ингулец» сделает все, чтобы матч с «Динамо» не пришлось переносить

В клубе из Петрово помнят ситуацию, которая произошла с «Шахтером»

Фото - ФК Динамо Киев

В 19-м туре украинской Премьер-лиги «Ингулец» должен принять «Динамо». Матч запланирован на 26 февраля.

Принимающая сторона намерена провести игру в Кропивницком. Для этого с середины последнего месяца зимы на местном стадионе будет включен подогрев.

В «Ингульце» надеются, что форс-мажора удастся миновать и встречу не придется переносить. Также свежа в памяти ситуация, когда клуб не смог принять «Шахтер», за что ему присудили техническое поражение.

Ранее президент петровцев Александр Поворознюк сообщил, что ведет переговоры по нескольким игрокам «Динамо».