«Ингулец» – «Шахтер»: второй железобетонный прогноз в истории этой рубрики

Прекрасный вариант для экспресса

Прогноз

Все! Долой самые различные прогнозы с высокими коэффициентами. Лучше сконцентрируемся на верняках. Благо, в матче чемпионата Украины «Ингулец» – «Шахтер» найти такой труда не составило. Смело заявляю, что это второй железобетон в разделе «ставки» на XSPORT.ua.

Прогноз на матч «Ингулец» – «Шахтер»: победа «Шахтера» с форой -1,5.

Какой бы запредельной не была мотивация у «казаков», реальных шансов зацепиться за положительный результат с «горняками» они не имеют. Здесь все решит разница в классе. «Шахтер» по-умолчанию в каждом матче внутреннего чемпионата имеет уйму моментов, часть из которых превращается в голы. В матче с «Ингульцом» все пройдет по классической схеме: в какой-то момент «горняки» откроют счет, чем заставят хозяев раскрываться, после чего загонят еще парочку мячей в их ворота.

Победа «Шахтера» с -1,5 прошла в пяти последних встречах «горняков» в рамках УПЛ – внушительно. А еще внушительней тот факт, что этот исход проходит практически в 75% процентах матчей «Шахтера» во внутреннем чемпионате. В общем, если дончане побеждают, то делают это уверенно и пробивают фору -1,5.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 14 побед, 1 возврат, 20 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой