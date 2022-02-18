«Ингулец» может усилиться бывшим игроком «Днепра». Форвард находится на просмотре
«Ингулец» сыграл вничью с «Видзевом» в контрольном матче
Команды обменялись забитыми мячами
Фото: ФК Ингулец
«Ингулец» в контрольном матче на сборе в Турции сыграл вничью с польским «Видзевом».
Команды обменялась забитыми мячами во втором тайме. Победителя оба клуба выявить не смогли.
Контрольный матч:
«Ингулец» – «Видзев» 1:1
Голы: Антви, 59, — ?, 57
Уже 26 февраля «Ингулец» сыграет против «Динамо» в первом матче после возобновления УПЛ.
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