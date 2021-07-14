«Ингулец» ушел от поражения македонцам. Два киевских клуба забили друг другу девять мячей

Результаты контрольных матчей

Фото - ФК Ингулец

В контрольных матчах в рамках подготовки к новому сезону «Ингулец» сыграл вничью с «Македония ГП», а «Оболонь» переиграла «Рубикон».

Клуб из Петрово пропустил «гол в раздевалку». Однако подопечные Сергея Лавриненко сумели найти в себе силы, чтобы отыграться.

Представитель Второй лиги, «Рубикон», вел в счете 2:1 до 67-й минуты. Но затем соперник переломил игру, выдав две серии из трех и двух забитых мячей.

Ранее сообщалось, что «Оболонь» проведет контрольный матч против «Шахтера».

Контрольные матчи

«Македония ГП» – «Ингулец» 1:1

Голы: 45’ – 72’

«Оболонь» – «Рубикон» 6:3

9’, 67’, 68’, 79’, 83’, 90+2’ – 7’, 45’, 82’