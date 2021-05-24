«Ингулец» усилился экс-форвардом «Александрии»

На днях Ситало стал девятым игроком, покинувшим «горожан»

Фото - ФК Ингулец

Нападающий Артем Ситало подписал контракт с «Ингульцом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение 31-летнего игрока с петровцами рассчитано на три года. Ранее футболист в качестве свободного агента покинул «Александрию».

В прошедшем сезоне форвард провел во всех турнирах 24 матча. В них ему удалось отличиться пятью голами и двумя результативными передачами.

Ситало стал уже девятым футболистом, покинувшим «Александрию» за последнее время.