Очередной основной игрок «Александрии» покинул клуб
«Ингулец» усилился экс-форвардом «Александрии»
На днях Ситало стал девятым игроком, покинувшим «горожан»
Фото - ФК Ингулец
Нападающий Артем Ситало подписал контракт с «Ингульцом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Соглашение 31-летнего игрока с петровцами рассчитано на три года. Ранее футболист в качестве свободного агента покинул «Александрию».
В прошедшем сезоне форвард провел во всех турнирах 24 матча. В них ему удалось отличиться пятью голами и двумя результативными передачами.
Ситало стал уже девятым футболистом, покинувшим «Александрию» за последнее время.
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