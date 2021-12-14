«Ингулец» в меньшинстве одержал первую победу в УПЛ с августа
«Ингулец» уволил спортивного директора
Он проработал в команде с лета
14 декабря 17:11
Фото: ФК Ингулец
«Ингулец» расстался со спортивным директором.
Клуб покинул Вадим Яровой. Он проработал в команде менее полугода.
Яровой проработал в команде с лета и именно он курировал все летние трансферы команды. О причинах отставки не сообщается.
Яровой также работал в «Александрии».
«Ингулец» идет 14-м в таблице УПЛ. Команда находится в зоне переходных матчей.
Комментарии 0