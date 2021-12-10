«Ингулец» в меньшинстве одержал первую победу в УПЛ с августа

Подопечные Лавриненко справились с «Десной»

фото - ФК Ингулец

В матче 18-го тура УПЛ «Ингулец» дома принимал «Десну».

Хозяева открыли счет на 34-й минуте встречи, когда Поспелов отправил мяч в ворота после подачи углового.

В начале второй половины встречи команда из Петрово удвоила свое преимущество благодаря голу Полегенько.

На 56-й минуте Дегтярев помог гостям сократить свое отставание.

За пять минут до конца основного времени «Ингулец» остался в меньшинстве. Удаление заработал Опанасенко.

Но хозяева смогли довести матч до победы, одержав первую победу в УПЛ с августа.

Турнирная таблица украинского чемпионата.

УПЛ, 18-й тур

«Ингулец» – «Десна» 2:1

Голы: Поспелов, 34, Полегенько, 47 – Дегтярев, 56.

«Ингулец»: Шуст, Полегенько, Поспелов, Бен-Салем, Опанасенко, Лупашко, Коваленко (Смоляков, 83), Шишка, Козак (Коробенко, 87), Запорожец, Стефен (Бартулович, 78).

«Десна»: Мысак, Селин, Сафронов, Волошин, Цымбалюк (Будковский, 46), Болбат, Юрченко, Арвеладзе (Картушов, 69), Завийский, Дегтярев, Безбородько (Шевцов, 75).

Предупреждения: Коваленко (63), Дегтярев (69), Селин (71), Опанасенко (77), Сафронов (90).

Удаление: Опанасенко (85).