«Ингулец» в меньшинстве одержал первую победу в УПЛ с августа
В матче 18-го тура УПЛ «Ингулец» дома принимал «Десну».
Хозяева открыли счет на 34-й минуте встречи, когда Поспелов отправил мяч в ворота после подачи углового.
В начале второй половины встречи команда из Петрово удвоила свое преимущество благодаря голу Полегенько.
На 56-й минуте Дегтярев помог гостям сократить свое отставание.
За пять минут до конца основного времени «Ингулец» остался в меньшинстве. Удаление заработал Опанасенко.
Но хозяева смогли довести матч до победы, одержав первую победу в УПЛ с августа.
Турнирная таблица украинского чемпионата.
УПЛ, 18-й тур
«Ингулец» – «Десна» 2:1
Голы: Поспелов, 34, Полегенько, 47 – Дегтярев, 56.
«Ингулец»: Шуст, Полегенько, Поспелов, Бен-Салем, Опанасенко, Лупашко, Коваленко (Смоляков, 83), Шишка, Козак (Коробенко, 87), Запорожец, Стефен (Бартулович, 78).
«Десна»: Мысак, Селин, Сафронов, Волошин, Цымбалюк (Будковский, 46), Болбат, Юрченко, Арвеладзе (Картушов, 69), Завийский, Дегтярев, Безбородько (Шевцов, 75).
Предупреждения: Коваленко (63), Дегтярев (69), Селин (71), Опанасенко (77), Сафронов (90).
Удаление: Опанасенко (85).
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