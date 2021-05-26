«Ингулец» может провести тренировочный сбор за рубежом
«Ингулец» заинтересован в подписании Банады и Гречишкина
Оба играют за «Александрию»
Фото: fco.com.ua
«Ингулец» заинтересован в двух игроках «Александрии».
Речь идет о полузащитниках Евгении Банады и Дмитрия Гречишкина. У обоих завершился контракт с клубом.
Интерес «Ингульца» к игрокам подтвердил президент клуба Александр Поворознюк.
«В этом есть доля правды. Все может быть. Сейчас мы тесно сотрудничаем с Вадимом Шаблия, а Банада и Гречишкин - его клиенты, поэтому не исключаю, что эти игроки могут появиться в нашем клубе».
Также «Ингулец» подписал игрока «Десны».
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