Инсинье: «Каждый из нас готов жертвовать собой ради товарищей»

Итальянцы начали Евро на хорошей ноте

Лоренцо Инсинье / фото - Eurosport

Полузащитник «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье дал комментарий официальному сайту UEFA о разгромной победе над Турцией в матче-открытии Евро-2020:

«Начали мы медленно, но сумели встряхнуться и забить три мяча во втором тайме. Манчини сказал нам сохранять спокойствие и сосредоточиться на игре. Это мы и сделали, добившись своей цели. Наша сила – в командном духе. Тренер создал отличный коллектив, в котором нет разделения на запасных и игроков стартового состава. Каждый из нас всегда готов жертвовать собой ради товарищей по команде. Победа – это самое главное, а если еще мне удалось забить, то даже лучше. Великолепный вечер».

Команда Роберто Манчини весь матч давила своего соперника. Хоть первый тайм и шел под диктовку итальянцев, но открыть счет никому не удавалось. Вторая половина встречи оказалась более богатой на голы. Сначала мяч в свои ворота неудачно срезал защитник турков Демираль, а потому уже Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье довели счет до разгромного.

Напомним, также в группе с итальянцами и турками находятся сборные Шотландии и Уэльса.