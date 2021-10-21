Инсинье: «В прошлом году не хватило одного очка для попадания в ЛЧ. Это нужно наверстать»
Инсинье может подписать контракт с «Интером»
Агент форварда провел в переговоры с итальянским грандом
16:41
Лоренцо Инсинье / Фото - sempreinterБудущее форварда «Наполи» Лоренцо Инсинье в клубе остается туманным. Соглашение игрока сборной Италии истекает летом 2022 года и договориться стороны пока не могут.
Как сообщает Calciomercato, агент футболиста Винченцо Писакане встретился с генеральным директором «Интера» Джузеппе Мароттой, обсудив возможный переход итальянца в миланский клуб.
Отмечается, что Маротте необходимо определиться с будущим Николо Бареллы и Марцело Брозовича, а также найти решение для Алексиса Санчеса, прежде чем он сможет перейти к вопросу по Инсинье.
Сам Лоренцо не торопится принимать какое-то решение и не исключено, что он в итоге подпишет новый контракт с «Наполи».
Напомним, подопечные Спалетти единолично возглавляют турнирную таблицу Серии А.
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