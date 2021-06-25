Инсинье: «Мы точно не позволим Австрии ничего навязывать»

Италия сыграет в матче 1/8 финала Евро-2020 уже завтра

Лоренцо Инсинье / Фото: Getty Images

Вингер сборной Италии Лоренцо Инсинье высказался о грядущей встрече с Австрией в 1/8 финала Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Мы посмотрели некоторые из матчей сборной Австрии. Деталей пока что не обсуждали, но, исходя из того, что увидели, это отлично физически подготовленная команда, которая на протяжении всего матча способна бегать и прессинговать. Мы точно не позволим ей ничего навязывать и будем показывать привычный для себя футбол. Все, что нам необходимо, - это сохранять спокойствие».

Видео трансляция матча Италия – Австрия.

Онлайн трансляция матча Италия – Австрия.