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Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
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Instagram «Черноморца» – самый трэшовый среди всех клубов УПЛ. Им удалось это сделать за 4 дня

Все началось с презентации Дугласа Бергквиста
Футбол Украинская Премьер-лига
14:10
Instagram «Черноморца» – самый трэшовый среди всех клубов УПЛ. Им удалось это сделать за 4 дня
Фото: Instagram Черноморца

Социальные сети украинских клубов – не самое интересное зрелище. Обычно все сводится к банальным информативным постам, которые мало кто читает. Но в одном из коллективов все резко поменялось.

11 января одесский «Черноморец» презентовал шведского защитника Дугласа Бергквиста. В этом посте оригинально все: и визуальная презентация, и сопровождающий текст.

«В Турции в составе команды был обнаружен швед Douglas Bergqvist. Четыре согласных в фамилии подряд – это заявка на успех для любого футбольного комментатора.

Дуглас перешел в «Черноморец» из шведского ФК «Кальмар». Игра началась!

Красный – стой

Зеленый – тоже стой

Черно-синий – иди!».


С этого момента Instagram одесситов начал пестрить неординарным форматом подачи информации каждый день. Похоже, одесский клуб захотел «хайпануть».

Презентация Бергквиста была только началом. Через день клуб выложил мем, где главным героем был новый тренер команды Роман Григорчук.

«Кратко о командных планах на ближайшее будущее».

Затем клуб уже не скрывал, что новый способ подачи информации создал для привлечения аудитории.

«В интернете только и разговоров, что о нашем новом подходе к публикациям. И пока они там болтают, вот вам подборка сегодняшних фото с нашим новичком-викингом».

Позже на странице клуба в Instagram появилось видео с тренировки команды, которое сопровождалось веселой песней.

Вот так оригинально подписали травму головы Бергквиста во время одного из единоборств на тренировке:

«Группа крови – не на рукаве, а в протоколе врачей футбольного клуба «Черноморец». Медицинский штаб команды настолько прогрессивен, что может принять все необходимые анализы на футбольном поле во время тренировки. Подопечный медбригады – Дуг Бергквист. За помощь в организации мини-лаборатории на газоне врачи благодарят Алексея Ларину…

Наши ребята дерутся по-взрослому!».


А вот так презентовали черногорского защитника Илию Мартиновича. Троллинг высшего уровня.

«Наш свежеподписанный игрок – Илия Мартинович. На этот раз легионер из Черногории.

Илия хорош собой, волосы темные, глаза черные, как гора в Монтенегро. Его рост 194 см. Короче, все как на картинке, только намного, гораздо лучше.

 Илья – игрок сборной Черногории. Сильный в верховых единоборствах, не прочь подключиться к атаке при стандартах. Забивал в чемпионате Словении и в прошлом, и в нынешнем сезонах.

Илия Мартинович, мы уверены, что ты запомнишься не только шикарной рифмой Черногорец-Черноморец, но и своей стабильно надежной, полезной игрой в ближайшие полтора года, проведенных с нами».


Таким постом клуб отметил 20 тысяч подписчиков на официальной странице в Instagram

«Нас 20000! Круто!

И по этому поводу мы решили сделать всем нашим подписчикам подарок: купили новый компьютер нашему старому дизайнеру!

Пока он, на радостях, выбежал за бутылкой Тархуна и ирисками, мы сфотографировали его новое рабочее место.

И если это фото наберет 5000 лайков, мы обновим ему еще и пейджер».


Креативно подали информацию о произношении фамилии очередного зимнего новичка.

«Мы обратили внимание на невероятные батлы в комментариях по поводу перевода и произношения ФИО нашего словенского легионера.

Мы сопереживали и тем, кто уверенно писал, что он Руди Пожег Ванкас (то есть, себе), и тем экспертам словенской фонетики, кто отчаянно шипел в комментариях, что он Ванцаш.

Мы решили привлечь к этому спору одного человека, точно знающего, как правильно произносится имя нашего нового игрока. Рыжие, тебе слово!

Внимание на экран».


Неординарно представлять игроков уже стало фишкой Instagramа одесситов. Как и в этот раз. Отметим, что журналист Игорь Бурбас сообщил о подписании Хорхе Эрнандеса до официальной презентации в своем Twitter.

«И хоть спойлерами вас лишили эффекта распаковки подарка на Новый год. (скажем спасибо @iburbas ), мы не будем лишать вас еще и нашей презентации.

«Hola, «Черноморец», соmo estаs?» говорит наш новый легионер – Хорхе Эрнандес.

Хорхе прилетел к нам из Калифорнии, где он провел 86 матчей в средней и атакующей линии дубля «Los Angelas Galaxy»!

Наш новый мачо ярко чувствовал себя на обоих флангах полузащиты, а также играл опорный хав».


Что же будут дальше вытворять ребята, которые сидят по ту сторону экрана и управляют страничкой «Черноморца»?

Петр Приходько
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