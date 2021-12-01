«Интер» бесплатно подпишет защитника сборной Германии

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Гинтер покинет «Гладбах» летом
13:10
Фото: Sky Sports
Защитник гладбахской «Боруссии» Матиас Гинтер покинет команду летом.
Его контракт с клубом завершается в июне и стороны не договорились о продлении сотрудничества. Он уйдет свободным агентом.
Переговоры с 27-летнем немцем ведет «Интер». Как сообщает Sky Sports, стороны близки к сделке. Он присоединится к команде в июле.
«Ювентус» и «Бавария» также заинтересованы в футболисте, но «Интеру» удалось убедить защитника.
Гинтер ранее играл за «Фрайбург» и «Боруссию» Дортмунд.