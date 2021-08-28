«Интер» благодаря дублю Корреа под занавес матча одержал победу в матче с «Вероной»

Новичок чемпиона Италии отметился дублем спустя 9 минут после выхода на поле





«Верона» – «Интер» / Фото - 90min.com

«Интер» не без проблем переиграл «Верону» в матче 2-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.Уже на 15-й минуте в счете повели хозяева – отличился. «Нерадзурри» удалось отыграться лишь во второй половине поединка усилиямиПод занавес встречи «Интеру» все же удалось забить победный мяч, его автором стал приобретенный у «Лацио», который вышел на поле за 9 минут до взятия ворот. В компенсированное время своего дебютного матча Корреа оформил дубль.«Верона» –1:3 (1:0, 0:3): Илич, 15 – Мартинес, 47, Корреа, 83, Корреа, 90+4: Монтипо, Маньяни (Давидович, 75), Гюнтер, Чеккерини (Казале, 53), Онгла (Тамез, 74), Фараони (Шутало, 75), Илич, Канчельери (Лазанья, 62), Дзакканьи, Лазович, Барак: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Барелла, Дармиан, Брозович (Видаль, 66), Чалханоглу (Весино, 87), Мартинес (Корреа, 74), Перишич (Димарко, 66), Джеко (Сенси, 87): Маньяни (28), Мартинес (57), Брозович (64), Тамез (88)«Интер» выиграл второй матч подряд на старте сезона и в следующем туре Серии А встретится с «Сампдорией». «Верона» же проиграла оба стартовых матча и далее сыграет с «Болоньей».