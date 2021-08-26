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«Интер» договорился с «Лацио» о переходе Корреа
Аргентинец прибыл на медосмотр
10:41
Фото: Sky Sport Italia
«Интер» договорился с «Лацио» о переходе полузащитника Хоакина Корреа.
«Нерадзурри» арендуют игрока на один сезон с правом обязательного выкупа. Сумма выкупа составит 30 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
27-летний игрок уже прибыл на медосмотр в новую команду. Ожидается, что 26 августа он подпишет контракт.
За «Лацио» Корреа играл два сезона. Он должен заменить в команде Ромелу Лукаку.
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